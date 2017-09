SVJ-voorzitter Wilfred Leeuwin (m) geflankeerd door de vier nieuwe leden. (Foto: NR)





De SVJ is 26 jaar geleden, op 8 februari 1991, opgericht. De afgelopen periode was de journalistenorganisatie vrij inactief. Met succes is het proces ingezet om de ontstane patstelling te doorbreken en de vereniging tot volle wasdom te reactiveren. De leden hebben in een bijzondere vergadering verklaard onverkort achter de doelstellingen van de journalistenorganisatie te staan. De SVJ stelt zich ten doel:a. nationaal en internationaal te waken en waar nodig te strijden voor de persvrijheid en het recht op informatie van de burgers. Deze vrijheid en dit recht beschouwt zij als haar wezenlijke grondslag;b. de beroepsbelangen van haar leden te behartigen;c. een hoogstaande beoefening van de journalistiek te bevorderen.In een document dat ondertekend is, verklaren de leden dat ze SVJ voort wensen te zetten. Diverse journalisten, onder wie ook aspirant-leden, hebben publiekelijk én via de structuren van de SVJ te kennen gegeven dat zij deel willen uitmaken van de organisatie. Ook zij hebben een dringend beroep gedaan om de SVJ te activeren.Na intensieve discussies binnen de opgerichte Adviesgroep van de SVJ, juridische bijstand en advies van een organisatiedeskundige is het pad ingezet om de impasse waarin de vereniging was beland, te doorbreken. Op de bijzondere vergadering, geleid door de voorzitter van de SVJ, Wilfred Leeuwin. Na het ondertekenen van het document is er een algemene ledenvergadering belegd, waarbij vier nieuwe leden zijn toegelaten.