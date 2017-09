De afgestudeerden met hun diploma's.





De Stichting Academy of Learning and Development(ALD) heeft in Nickerie voor de derde keer diploma's uitgereikt. De eerste twee keren was het in verband met het afstuderen van dertien HBO studenten bedrijfskunde, terwijl vrijdagavond voor de eerste keer diploma's voor MBO-opleidingen uitgereikt zijn.Voor de opleiding MBO HRM-medewerkers hebben acht van de tien studenten de eindstreep gehaald, terwijl bij de opleiding MBO Bedrijfskunde tien studenten hun diploma hebben uitgereikt hebben gekregen.Romeo Soekhai, directeur bij ALD geeft aan dat zijn organisatie opleidingen verzorgt waarbij studenten na de opleiding ingezet kunnen worden in het arbeidsproces. Zo zijn enkele oud-studenten in diverse bedrijven in Nickerie werkzaam als stafmedewerkers.In oktober start ALD met het nieuwe leerjaar, dan zullen er naast deze twee MBO-opleidingen ook enkele andere bijgevoegd worden, zoals medische secretaresse, secretaresse, telefoniste en receptioniste. Voor de afgestudeerden is de ruimte om verder te studeren of gelijk aan de slag te gaan.