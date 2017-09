De geslaagden van de vierdaagse training over het doorzoeken van pleziervaartuigen naar drugs. (Foto: René Gompers)





“Ik ben ook blij maar ik ga pas enthousiast zijn wanneer jullie de eerste boot binnenbrengen waarop jullie zijn gaan zoeken én gevonden hebben wat we zoeken,” geeft Guno Roosenhoff, hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit de geslaagden mee. ”Nu lach ik een beetje maar dan ga ik schaterlachen.”De manschappen zijn getraind door Franse deskundigen die illegale transporten, met name drugs, via water bestrijden. De trainers zijn onder de indruk van het enthousiasme en de leergierigheid van de groep. Dit komt niet vaak voor, laten ze via de vertaler weten. Ze zijn bereid de trainingen vaker te verzorgen. De manschappen vinden dat een goed idee en hopen dat de korpsleidingen hier gebruik van gaan maken. Er is grote behoefte aan deze kennis en kunde geven ze aan.De certificaten zijn uitgereikt bij het hoofdkwartier van MAS. “Een heel belangrijke training,” merkt Roosenhoff op. “Kijk maar naar het nieuws. Recent is er in Nederland 800 kilo drugs in een container op een schip aangetroffen. De kans is groot dat als het niet was ontdekt, deze met kleine boten verder gedistribueerd zouden worden."René Gompers