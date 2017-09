De voormalige Colombiaanse rebellengroep transformeert naar een politieke partij met hetzelfde acroniem, Farc. (Foto: Farc)





De groep stond eerder bekend als de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia. In juni heeft de groep alle wapens ingeleverd als onderdeel van het vredesproces van het land.Ongeveer 1.200 afgevaardigden van de groep zijn deze week bijeengekomen tijdens het feestelijke eerste congres. De voormalige rebellen hebben een vijf decennialang conflict achter zich gelaten.De afgevaardigden zullen kandidaten kiezen die in de verkiezingen van 2018 zullen deelnemen. De partij heeft in elk geval al een aantal gewaarborgde zetels, dat in het vredesproces is opgenomen.