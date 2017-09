Parlementariër Mahinder Jogi (VHP) laat weer in Nickerie optekenen, 'alles wat ze je geven, een werk, een beschikking, noem maar op, je moet alles accepteren”. Je zal je dochter maar zo opvoeden om alle gunsten van iedereen te accepteren en je daardoor ‘tijdelijk’ te laten lenen. De verkiezingsmachine bij de VHP is al op volle toeren, terwijl de komende verkiezingen pas over drie jaren, in 2020 plaatsvinden.Als voorschot hierop heeft de VHP-voorzitter Chan Santokhi op zaterdagavond 26 augustus 2017 in Nickerie reeds de afgevaardigden uit Sipaliwini, Brokopondo, Marowijne, Para en Wanica gepresenteerd. Santokhi wenst hiermee te benadrukken dat VHP een nationale partij is die uit verschillende bevolkingsgroepen bestaat en overal in het land actief is.De afgelopen periode heeft de VHP verschillende bezoeken gebracht in het binnenland om invulling te geven aan haar komende te voeren agrarisch-economisch beleid voor het binnenland om producten af te nemen en ze daardoor economisch weerbaarder te maken.Op zich zelf geen slecht initiatief, met dien verstande dat in het kielzog hiervan, de VHP meent, dat zij daarmee ook volledig kan rekenen op de stemmen bij de aanstaande verkiezingen.Het is eenieder bekend en voor lering, kennis en ervaring zal men te boek kunnen gaan bij de inmiddels opgeheven politieke partij BVD. Haar strategie had er o.a. ook in gelegen om de binnenlandbewoners nog meer onderdeel te laten worden van het instrument van marktmechanisme en handel.Vergis je niet. Als men de ‘grote’ rivier opgaat, is vandaag alles geel, morgen helemaal paars en overmorgen oranje gekleurd. Leer uit de praktijk en geniet van de historie en reken je vooral niet rijk.In deze waarheidszin loopt de voorzitter van de VHP al ver vooruit en de werkelijkheid daardoor niet meer helder voor ogen te hebben, waarvan de VHP zich de onvoorwaardelijke en enige opdracht toemeet om de regeerverantwoordelijkheid over te nemen uiterlijk 2020.Laten we wel wezen, met wishful thinking alleen redt je het nooit. Wijsheid, kracht, verantwoordelijkheidszin, objectieve realiteit en vooral hard werken en vooral niet te veel hopen en zeggen. Deze zijn altijd de ingrediënten van succesvolle personen, instanties en organisaties geweest.Laten we serieus bezig zijn, want Suriname heeft ons allen nodig. Suriname Voorwaarts. Dat is de vernieuwde politiek waarvoor we met ons allen inzet en daadkracht moeten tonen.