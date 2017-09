Door deze drastische verhoging is melk niet meer voor elk. Een gezin moet voor een liter melk van de Melkcentrale per maand SRD 255 neertellen. "Dat is een enorm bedrag voor veel gezinnen," benadrukt de vakbondsleider. Dwarka wijst er op dat de Melkcentrale met de andere producten, die nu ook drastisch verhoogd zijn, een commerciële prijs moet berekenen. Michi en Rudisa mogen hun prijzen naar eigen goeddunken verhogen, maar bij de Melkcentrale - die een staatsbedrijf is - moet de overheid regulerend optreden.Dwarka verwacht dat de particuliere bedrijven uit deze sector nu hun prijzen verder zullen aanpassen. Hij begrijpt niet hoe de regering toestemming kan geven om de prijs met SRD 2,25 te verhogen. Tot nu toe is een liter melk in plastic verpakking steeds met 50 cent verhoogd. De laatste verhoging was in juni dit jaar. Juist in deze moeilijke tijd, waar velen het hoofd niet boven water kunnen houden, komt de regering met zo een absurde verhoging. C-47 verwacht dat dit rigoureuze besluit de kwaliteit van het leven van velen zal aantasten.Met deze enorme verhoging krijgen de melkboeren slechts 50 cent op een liter. Ze mogen de rauwe melk nu voor SRD 3,50 verkopen aan de Melkcentrale. De Melkcentrale zegt in een bekendmaking dat de prijzen van haar producten zijn aangepast 'ter stimulering en behoud van de melkveesector, uit noodzaak besloten is de productprijzen aan te passen'. "Wat een wanverhouding. De 50 cent die de boeren krijgen is geen enkele stimulans voor de sector. C-47 vindt de verhoging van de melkprijs onacceptabel.