Het Ied-gebed op het terrein van de Kamer van Koophandel vanochtend. (Beeld: René Gompers)





Op de nationale feestdag Ied-ul-Adha oftewel het Offerfeest, staan aanbidding en offervaardigheid centraal, naar het voorbeeld van de profeet Abraham en het feit dat deze dag het einde markeert van de bedevaart naar Mekka. Gezien het verloop van de dag, waarbij veel moslims in Suriname en over de hele wereld zich in de komende dagen zullen toeleggen op het slachten van offerdieren in naam van God, waarvan onder andere één derde deel van het vlees als een gift geschonken wordt aan vrienden en kennissen en één derde deel als liefdadigheid aan armen en behoeftigen, worden wij eraan herinnerd dat we niet slechts verplichtingen naar onszelf toe hebben of naar de Almachtige Schepper, maar ook verplichtingen naar elkaar toe en in het bijzonder naar de sociaal zwakkeren en behoeftigen binnen onze gemeenschap. De Islam levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de verdere versteviging van de sociale samenhang van de gemeenschap.De deugden die uit voornoemd handelen voortvloeien zijn onder andere dankbaarheid, gehoorzaamheid, verzoening, steun aan armen en behoeftigen, maar ook het verstevigen van de familiebanden en de relatie met de buren en vrienden. Het praktiseren van deze deugden op lokaal en nationaal niveau bevordert de saamhorigheid en de solidariteit binnen de gemeenschap, met als gevolg dat de verscheidenheid aan culturen en geloofsovertuigingen waar ons land rijk aan is, een solide basis blijven vormen voor een veerkrachtige ontwikkeling.Een bekende auteur, Robert Putnam, stelt in zijn boek(1993) dat de ontwikkeling van een land niet alleen afhangt van de institutionele kenmerken zoals regeringsvorm of gezagstructuur en/of mate van ondernemerschap, maar hij benadrukt dat(1993: 185). Hiermee stelt hij dat activiteiten van burgers in gemeenschapskader zeer belangrijk zijn voor de kwaliteit van de samenleving, omdat burgers elkaar op gelijkwaardige basis ontmoeten en daarin leren samenwerken, leren het eens te worden met elkaar en elkaar te ondersteunen. De dag van Ied-ul-Adha draagt dus zeker bij aan het creëren van onderlinge verbondenheid, welke inherent is aan het proces van natievorming van ons land.Het beleidsgebied Religieuze Aangelegenheden, welke onder de verantwoordelijkheid valt van de minister van Binnenlandse Zaken, richt zich bewust op de bevordering van de vrije beleving van godsdienst en levensovertuiging. Dat geeft aan dat de overheid de belangrijke rol van religieuze diversiteit en de verscheidenheid aan geloofsovertuigingen in de Surinaamse samenleving onderkent en met dit beleidsgebied streeft naar het leveren van een duurzame en structurele bijdrage aan:• de vorming van de morele integriteit;• de naleving van de waarden en normen en• het behoud en de bestendiging van de religieuze diversiteit.