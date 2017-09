Drie maanden nadat dranghekken geplaatst waren rond het Onafhankelijkheidsplein zijn de werkzaamheden begonnen. (Foto: Ala-D Media)





Het ‘oude’ gras, dat flink was aangegroeid, wordt nu helemaal verwijderd. Sweedo zegt dat er schelpzand en zwarte aarde verspreid wordt op het Plein. Een tractor van het ministerie is begonnen met het ploegen en daarna egaliseren van het terrein. Binnen een week of twee zal er ‘nieuw’ gras worden geplant. De keuze voor het type gras dat geplant wordt, moet nog worden gemaakt.Sweedo zegt dat gekozen zal worden tussen beschuit- en cubitigras. Volgens hem zijn deze grassoorten wel in staat een bepaald gewicht te dragen.Volgende week wordt met de kleine machines aan de zijde van het ministerie van Financiën gewerkt.Rond het Onafhankelijkheidsplein zijn medio mei dranghekken geplaatst.Het is niet de eerste keer dat het Onafhankelijkheidsplein een onderhoudsbeurt krijgt. Het oude gras weghalen en opnieuw beplanten is uniek.