Rambali benadrukt dat slechts de leerlingen die afgewezen zijn op de AVO vakken opnieuw examen gaan maken. Hij praat niet over herkansing maar over nieuwe examens. In dit geval zal het hoogste cijfer doorslaggevend zijn. Onlangs hebben jeugdparlementariërs van Brokopondo zich afgevraagd waarom de leerlingen die afgewezen zijn op de praktische vakken ook geen herkansing krijgen. Zij benadrukken dat de AVO-vakken en de praktische vakken even zwaar gelden bij de examens. Volgens Rambali heeft minister Robert Peneux het besluit genomen op basis van de evaluatie met de directeuren van LBO waarbij is gebleken dat de meeste leerlingen voor de AVO-vakken slecht hebben gescoord.Beroepsonderwijs is heel anders meent hij.” De praktische vakken bij Bouwkunde zijn timmeren, schilderen en metselen met elk hun eigen onderdelen. Om opnieuw examens te maken in deze vakken zal het ons langer dan drie maanden kosten, wat ook zal betekenen dat het komende schooljaar in gevaar komt. Het voorbereidingswerk om dit te doen zal zeer ingewikkeld en en heel erg groot zijn. Het zijn competenties die de leerlingen zullen moeten opdoen die getoetst worden.Het besluit is genomen om de examens in slechts AVO-vakken opnieuw te maken en de leerlingen hier tegemoet te komen,” stelt Rambali. “Ergens moesten we een lijn trekken. Het is een nieuw onderwijstype en er zijn kinderziektes waarmee we dealen. Het is belangrijk dat we een modus doorvoeren om dit onderwijssysteem tot een succes te maken”.Rambali zegt dat er evaluatieanalyse wordt gemaakt door een stuurgroep om na te gaan waarom de leerlingen slecht hebben gescoord bij de AVO-vakken. De nieuwe examens worden eind oktober afgenomen nadat de leerlingen langer dan drie weken zijn begeleid. De aansluiting op het nieuwe schooljaar voor hen die het hebben gehaald zal via een speciale regeling plaatsvinden.Ala-D Media