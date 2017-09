De politie heeft bij een inval in de binnenstad bijkans 14 kilogram marihuana in beslag genomen. (Foto: KPS)





Chivard B. (34), Lemenson, B. (32), Amankami B. (49) en Melvin P. (31) zijn door een gemengde eenheid van de politie dinsdag aangehouden.Het viertal is aangehouden bij een inval op een bekende locatie in de binnenstad waar er drugs in kleine en grote hoeveelheden worden verhandeld. In hun nabijheid zijn er in smeerolie emmers en in balen 13.980 gram marihuana aangetroffen. Deze waren in plastiek verpakt.De wetsdienaren stuitten ook op zeven fijn wegers, een geldbedrag en verpakkingsmateriaal.Hangende het verdere onderzoek zijn de verdachten en de drugs overgedragen aan de afdeling Narcoticabrigade. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de vier verdachten ingesloten, meldt de politie Public Relations.