In de afgelopen dagen hebben de overstromingen in Texas de wereldmedia gedomineerd, maar India, Nepal en Bangladesh hebben twee maanden geleden overstromingen gehad, waarbij honderden dorpen zijn ondergelopen en tienduizenden mensen in opvangkampen zijn geplaatst. De opvangcentra hebben een tekort aan voedsel en zijn kwetsbaar voor ziekten.Het zal maanden duren voordat volledige districten kunnen terugkeren om het dagelijks leven weer op te pakken. Scholen zijn vernietigd, wegen zijn weggespoeld en in sommige van de armste regio’s zijn de gewassen verwoest.Nu de omvang van de schade steeds duidelijker wordt, benadrukken deskundigen hoe slecht regeringen zijn voorbereid op het omgaan met een jaarlijks probleem. De meeste overheidsacties in India, waar de overstromingen het hardst zijn aangekomen, zijn gericht op verlichting. Er is sprake van zwakke vroegtijdige waarschuwingssystemen en er is weinig aandacht voor preventie.Het hoofd van een Zuid-Aziatisch regionaal orgaan dat dit jaar is ingesteld om de coördinatie van de ramp te stimuleren, zegt dat de overstroming de slechte planning onderstreept. "De overstromingen van dit jaar hebben de urgentie voor (Zuid-Aziatische) landen blootgelegd om samen te werken bij natuurrampen," stelt P.K. Taneja, van het in India gevestigd SAARC Disaster Management Center.Overstromingen in Nepal, bijvoorbeeld, werden dit jaar gevolgd door overstromingen in India en vervolgens stroomafwaarts in Bangladesh, legt hij uit, maar er was weinig coördinatie. "We kunnen niet in silo's werken om om te gaan met overstromingen ... Het zijn de ergste overstromingen in decennia."De federale auditor van India heeft in een vernietigd rapport dat in juli is gepubliceerd, gezegd dat er in de meeste staten geen identificatie was en geen beoordeling van overstromingsgebieden om deze te helpen voorbereiden. Tientallen miljoenen dollars bestemd voor overstromingsbeheer zijn ongebruikt gebleven. En van de 4.862 grote dammen functioneerden slechts 349, staat in het rapport.Jaarlijks komen overstromingen voor in Zuid-Azië, omdat de rivieren over hun oevers treden tijdens het juni-september seizoen van zware moessonregen. In de Indiase deelstaat Bihar zijn 514 mensen gestorven en zijn 850.000 ontheemd. Actiegroepen zeggen dat de overheid te veel wijken, wegen en snelwegen had gebouwd die overmatig water vasthouden. Er is te weinig aandacht gegeven aan drainage systemen.Maar rampenbeheerders zeggen dat het onrechtvaardig was om kritiek te leveren, gezien de omvang van de regenval dit jaar. "Als je een hele jaar regen in een tot twee dagen krijgt, hoe ga je daar dan mee om? Geen enkele voorbereiding en planning zal werken," zegt Anirudh Kumar, van de afdeling Rampenmanagement van Bihar.Hulpbureaus zeggen dat de mensen langzaam terug gaan naar hun huis, waar vaak heel weinig over is van hun woningen. De dorpelingen in Nepal kwamen terug naar half verwoeste huizen vol modder en water. Dibya Raj Poudel van de Rode Kruisvereniging in Nepal vertelt: "Veel overlevenden raken getraumatiseerd ... Ze vrezen dat de overstromingen ze weer eens kunnen raken en ze dan geen plek hebben om te verblijven of niet te eten zullen hebben."