Het gezamenlijke Ied-gebed op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. (Beeld: René Gompers)





Bij Ied-Ul-Adha staat de gehoorzaamheid aan Allah centraal. Herdacht wordt de gehoorzaamheid van Ibrahim aan Allah toen hij gevraagd werd zijn zoon Ismaël te offeren. Allah heeft toen Zijn engel Jibra’il gestuurd om in te grijpen, die Ismaël verruilde voor een ram. Om dit gebeuren te gedenken, worden er stieren, kamelen, geiten en schapen geslacht. In Suriname worden stieren geslacht, waarvan een derde gaat naar degenen die het dier hebben aangeschaft, een derde naar vrienden en familieleden en evenveel naar de minder draagkrachtigen. Met dit feest wordt onder andere andere gehoorzaamheid aan God, het medeleven met de armen, samenwerken en de offervaardigheid gestimuleerd.“We doen Ied-Ul-Adha ook om onze lelijke gewoontes die ons afhouden van het pad van Allah, te vernietigen,” geeft Moestadja aan. “Als natie hebben wij ook stappen te zetten om negatieve elementen die onze natie afhouden van progressie, te elimineren. Deze opdracht staat in de grondwet.” Hij merkt op dat de natie momenteel door “een zure appel heen bijt om sterk en gereinigd” eruit te komen. “De regering van Suriname heeft de intentie om de samenleving, de burgers voor te gaan in het brengen van deze offers,” deelt Moestadja mee.De minister merkt op dat Ied-Ul-Adha in Suriname een bijzonderheid is; er zijn weinig plaatsen in de wereld waar het geloof zoveel vrijheid en erkenning geniet. Hij is president Desi Bouterse dankbaar dat hij Ied-ul-Adha tot een nationale vrije dag heeft verheven.Na het gebed, stevige handdrukken brasa's is de tijd aangebroken om de daad bij het woord te gaan voegen. Bij verschillende moskeeën in stad en district worden er ‘halaal’ dieren geslacht. De laatste jaren is door de crisis het aantal mensen dat zich aanmeldt bij de moskeeën voor het krijgen van vlees, aan het toenemen.René Gompers