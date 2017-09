Branch manager Prakash Sewkaransingh, Jayantie Kedar, Christopher Tekam en Farisha Salarbux.





Assuria Nickerie heeft voor de vierde keer aan de best geslaagden van de lagere school (GLO), Mulo (voj) en de middelbare school (vos) geschenken gegeven. De best geslaagde van de GLO scholen in Nickerie, Christopher Tekam, kwam in aanmerking voor een tablet, Jayantie Kedar (Mulo) kreeg een mini laptop en Farisha Salarbux (vos), mocht uit handen van de branch manager Prakash Sewsaransingh, een laptop in ontvangst nemen.Farisha Salarbux heeft met 65 punten het hoogst gescoord van het VWO in Nickerie. Zij heeft voor Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde een tien. Verder heeft ze drie negens en een acht. Zij geeft aan dat dit resultaat alleen kan worden bereikt "als je jouw leerstof niet opspaart". Salarbux zegt dat de leerlingen moeten weten dat de tips die de directeur en de leerkrachten geven waardevol zijn. Toen er gestaakt werd, heeft zij extra lessen gevolgd.Sewkaransingh zegt dat het niet gaat het om de prijzen die Assuria elk jaar uitdeelt, maar om de inzet die geleid heeft tot de prestatie die beloond wordt. "Door hard te werken en je best te doen zal je altijd de zoete vruchten plukken", meent hij. Assuria draagt volgens Sewkaransingh hoog in haar vaandel kwaliteit bij de dienstverlening. Daarom worden deze jonge Surinamers beloond voor topprestaties.