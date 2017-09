Op deze gezegende dag van den 1e van de maand september 2017 mogen wij als natie samen met onze Moslim broeders en zusters het Eid-ul-Adha feest vieren. Het Eid-ul-Adha feest, ook wel bekend als het offerfeest, markeert het einde van de Hadj/bedevaart. De Hadj is namelijk één van de vijf zuilen van de Islam.Het offerfeest is een herinnering aan de mensheid van de genade van de Almachtige. De Pofeet Ibrahim moest als bewijs van toewijding en gehoorzaamheid aan God zijn meest geliefde zoon offeren. Voordat hij het mes op de keel van zijn zoon kon plaatsen, stuurde God een lam om in de plaats van Ibrahims zoon geofferd te worden. Het verhaal van de Profeet Ibrahim leert ons nog steeds dat door toegewijd te zijn aan de Wil van de Allerhoogste Hij ons leven zal zegenen en ons nooit in de steek zal laten.Suriname doorstaat momenteel vele uitdagingen die wij als volk, als eenheid moeten overbruggen. Laat deze dag een bezinningsmoment zijn en laat het ons gezamenlijk tot het besef brengen dat de enige manier dat wij uit onze situatie zullen komen, is door een eenheid te vormen en God boven ons allen te plaatsen. Wij vechten nodeloos te veel met elkaar als volk en moeten beseffen dat de strijdbijlen begraven dienen te worden en wij ons massaal moeten richten tot de Allerhoogste voor de begeleiding en de hulp die wij nodig hebben. De genade en zegen van de Almachtige zal ons als gemeenschap en land verheffen boven onze problemen en tegenslagen.President Bouterse heeft sinds 2011 ervoor gezorgd dat het Offerfeest de juiste erkenning en plek heeft gekregen binnen onze multireligieuze samenleving. Door deze dag uit te roepen tot een ‘aan zondag gelijk gestelde dag' heeft hij als president ervoor gezorgd dat de totale gemeenschap deze dag op de juiste manier kan meevieren met haar moslim broeders en zusters. De moslim gemeenschap, in Suriname, is hem daar vooralsnog zeer erkentelijk.De NDP, als multi-etnische, multireligieuze partij, wenst de Surinaamse bevolking een bezinningsvolle en gezegende Eid-ul-Adha en spreekt de wens uit dat wij vanuit deze dag een frisse start zullen maken als volk en gezamenlijk zullen werken aan de opbouw van ons geliefd land.