De verkiezing bij de Katholieke Onderwijzersbond heeft plaatsgevonden onder leiding van het districtscommissariaat Noordoost.





Nerkust zegt in gesprek met Starnieuws dat de verkiezing vlekkeloos is verlopen. Hij heeft voorgesteld om het commissariaat de leiding van de verkiezing te geven, waarmee de leden ingestemd hebben. Het werd een gelijkopgaande strijd. Na de overdracht van de hamer zei Terbeek-Barron dat de strijd gestreden is. Nu moet er gezamenlijk gewerkt worden aan de KOB.Terugblikkend op de afgelopen periode, zegt Nerkust hoogte- en dieptepunten te hebben meegemaakt. De aansluiting bij de wereldonderwijsorganisatie Education International vindt hij een mijlpaal, aangezien al twee onderwijsbonden uit Suriname waren aangesloten. Na onderhandelen is het gelukt aan de KOB om toe te treden tot deze organisatie. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om grote onderwijscongressen in Duitsland, Zuid-Afrika en Canada bij te wonen. Fiso 1, Fiso 2 en het herwaarderingsprogramma voor leerkrachten zijn ook hoogtepunten.Nerkust zei dat hij de wijze waarop KOB-leden zich hebben gedragen op een ledenvergadering op 4 mei een dieptepunt vindt. Er is opzettelijk geprobeerd de vergadering te verstoren. Toen heeft hij besloten om zich niet meer herkiesbaar te stellen. Nerkust stelt dat er veel bereikt is in de afgelopen zeventien jaren. Hij wenst het nieuwe bestuur veel succes toe en hoopt dat de minpunten die geconstateerd zijn door de nieuwe voorzitter weggewerkt zullen worden.