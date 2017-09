Fly All Ways crew met de couponboekjes Curaçao en Paramaribo.





De bedrijven die in het couponboekje van Curaçao voorkomen zijn onder andere: cafés, restaurants, giftshops, kledingzaken, attracties, hotels, en de mensen die op Curaçao iets willen laten bouwen of een huis willen kopen, worden beloond met een incentive als een vakantiereis. Fly All Ways wil de intermediair zijn voor economische ontwikkeling voor Suriname en het land waarop Fly All Ways een brug slaat met haar verbindingen. Wekelijks worden twee vluchten door deze maatschappij uitgevoerd op Curaçao.Fly Allways zegt steeds meer toeristen en zakenmensen naar Suriname te brengen. In het couponboekje voor Suriname, zullen veel bedrijven voorkomen die een voordeel kunnen bieden aan binnenkomende passagiers. Fly All Ways zegt met dit initiatief een toonaangevende zet te doen in de ontwikkeling van de economie. Het idee voor een dergelijk couponboekje was reeds in 2015 ontstaan toen de maatschappij haar wekelijkse vluchten naar Barbados uitvoerde.