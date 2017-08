De verdachten Eduard G. (46) en Rinaldo M. (61) zijn aangehouden door de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname. Na een vooronderzoek zijn de mannen aangehouden op verdenking van gekwalificeerde valsheid in geschrifte, valsheid in geschriften en poging tot oplichting aangehouden.Deze mannen hebben middels valse documenten gepoogd om een perceel aan de Kwattaweg, zonder medeweten van de rechtmatige eigenaar, voor een groot bedrag te verkopen of een hypotheek daarop te vestigen.De eigenaar die erachter kwam, deed aangifte bij de politie. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de twee verdachten ingesloten, meldt de politie Public Relations.