Alle veertig Assembleeleden die aanwezig waren op de vergadering hebben vóór de Anticorruptiewet gestemd.





Alle fracties in De Nationale Assemblee hebben hun instemming geuit met de aanname van de wet. De Anticorruptiewet is vanaf 19 november 2015 op de agenda. Er zijn veel wijzigingen aangebracht in de ontwerpwet. André Misiekaba (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, benadrukte dat met deze wet 'zero tolerance' en 'no nonsense' wordt benadrukt. Hij verschilt van mening met zijn partijgenoot Rachied Doekhie die eerder stelde dat de wet niets voorstelt en om politieke redenen wordt aangenomen.Misiekaba voerde aan dat het om een sterke wet gaat. Hij verwees naar de definitie van corruptie in de wet. "Het door een publieke functionaris in de uitoefening van zijn/haar functie misbruik maken van zijn functie of positie en/of de aan hem toegekende bevoegdheden en/of de daaruit voortvloeiende mogelijkheden tot beïnvloeding, waarbij hij of zij iets doet of nalaat vanwege een verkregen gift, dienst of belofte teneinde daaruit rechtstreeks onrechtmatig voordeel te verkrijgen voor zichzelf of een ander.Asiskumar Gajadien (VHP), lid van de commissie van rapporteurs, merkte op dat deze wet een goed begin is. Hij hoopt dat de regering er serieus werk van maakt om de instituten die belast zijn met aanpak van corruptie te faciliteren. Het lukt het Openbaar Ministerie vaak niet om forensische accountants in te zetten voor een degelijk onderzoek bij fraude. Ook andere instituten hebben onvoldoende middelen om effectief op te kunnen treden. De VHP-fractie wil dat alle corruptiegevallen aangepakt moeten worden. Misiekaba merkte op dat hij niet bedoeld heeft dat concrete corruptiegevallen niet aangepakt moeten worden, maar opgehouden moet worden om elkaar de vinger te wijzen, aangezien alle politieke partijen die in de regering gezeten hebben, zich schuldig gemaakt hebben aan corruptie.Carl Breeveld (DOE) zei dat met z'n allen gewerkt moet worden naar een corruptievrij land. Dit is mogelijk omdat verschillende landen dit doel hebben bereikt. De wet moet zorgen voor eerlijke publieke functionarissen. Minister Ferdinand Welzijn, waarnemend minister van Justitie en Politie, zei dat het Openbaar Ministerie via een verkorte opleiding versterkt zal worden. Een officier van justitie zal zich speciaal bezighouden met corruptiegevallen. De Assembleeleden zijn het met elkaar eens dat met deze wet een sterk signaal wordt gegeven naar de publieke sector, dat corruptie niet getolereerd wordt. Ook de Wet op de Jaarrekening die eerder op de dag goed is gekeurd met algemene (38) stemmen, zal zorgen voor meer transparantie bij bedrijven, waaronder ook parastatale instellingen. De Comptabiliteitswet wordt na de recesperiode van De Nationale Assemblee, behandeld.