Een nationaal paspoort dat onbruikbaar is geworden, zal vervangen worden als er SRD 400 is neergeteld. Wanneer een paspoort is kwijtgeraakt, moet voor een nieuwe SRD 500 op tafel worden gelegd. Voor een zakenpaspoort moet SRD 1.000 worden betaald. Bij verlies kost een vervanging SRD 2.500.Deze verhogingen hebben te maken met het saneren van de staatsbegroting. Naast maatregelen in de uitgavensfeer vindt de regering dat ook maatregelen die een opbrengstverhogend effect hebben, noodzakelijk zijn. Volgens de regering lenen zich hiertoe ook de tariefaanpassingen in de niet-belastingsfeer.De regering voert aan dat de operationele- en productiekosten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) significant toegenomen zijn. Er moet zoveel mogelijk worden beantwoord aan de geldende internationale standaarden van verantwoorde beveiliging en beheer van de burgeradministratie die steeds aan de eisen aan de tijd worden afgestemd.