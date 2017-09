Er werden veel vragen gesteld op de goed bezochte discussieavond van de Vereniging van Economisten in Suriname. (Foto: René Gompers)





Sardjoe is een van de inleiders geweest op discussieavond van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) woensdagavond. Hij gaf aan dat energievoorziening voor het continueren van de bauxietindustrie een van de problemen is geweest bij de onderhandelingen. Suriname kan simpelweg niet aan de vraag voldoen. Het aanleggen van een nieuwe dam, het Tapajaiproject, leek de enige optie te zijn, maar dat is voorlopig van de baan. Maar met de aardgas uit Guyana is een nieuwe dam helemaal niet nodig, meent Sardjoe. De opgewekte energie zou het niet waard zijn om zoveel van het land onder water te zetten merkt hij op. Bovendien is energie uit aardgas veel goedkoper.“We weten allemaal dat er aardgas is gevonden in Guyana. Het zou goed zijn om die bron te gebruiken om ons energieprobleem op te lossen,” stelt Sardjoe voor. “Het zou natuurlijk mooi zijn als we zelf ook aardgas ontdekken in de tussentijd.” Staatsolie is al geruime tijd op zoek naar aardolie voor de kust. Guyana heeft tot nog toe groots gescoord met de ontdekking van twee grote olievelden en twee aardgasbronnen. Guyana kan naast aardgas ook bauxiet leveren voor verwerking deelt Sardjoe mee. De kwaliteit is goed genoeg.Al in 2015 heeft The Economist gemeld dat herleven van de bauxietindustrie in het Bakhyusgebergte sterk zal afhangen van het vinden van aardgas. Aardgas kan worden omgezet in elektriciteit en kookgas en dient als grondstof bij bepaalde chemische processen. Tegenwoordig wordt aardgas ook gebruikt om ijzererts te verwerken tot metalen. Deze methode maakt dat er geen kool meer nodig is, kool voor de grote ovens. Apache Oil and Gas Corporation, die sinds 2012 voor de kust van Suriname voor Staatsolie aardolie zoekt, heeft al een zakelijke relatie lopen met Alcoa. Apache levert in Australië al aardgas voor de Alcoa operaties daar.René Gompers