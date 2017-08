De drugs zaten verstopt in de bodem, meldt het Openbaar Ministerie in Nederland. De verdachten werden gearresteerd nadat ze een partij cocaïne van ruim 300 kilo uit een lege container hadden geprobeerd te halen.Twee van de drie verdachten zijn werkzaam voor het opslagbedrijf. Het gaat om een vrouw en twee mannen. Bij huiszoekingen werd tevens ruim 100.000 euro gevonden.Nadat de douane de drugs op 20 augustus had ontdekt, werden nog twee partijen cocaïne gevonden. De drugs hebben in totaal een waarde van ten minste 16,5 miljoen euro.