De Energie Bedrijven Suriname (EBS) heeft depothouder Karansingh aan de Kwattaweg voorlopig verboden gascilinders te verkopen aan consumenten. Dit besluit is genomen na het geval waarbij een 100 lbs gasfles afgelopen zaterdag op de hoek van de Vierde Rijweg en de Noordpolderdam vlam vatte en explodeerde. De winkelier is per schrijven, betekend door de deurwaarder, hiervan op de hoogte gesteld.Gasdepothouder Karansingh heeft zich niet gehouden aan de leveringsvoorwaarden van de EBS, stelt het bedrijf in een persbericht. De winkelier had geen toestemming om 100 lbs. gasflessen te verkopen. In de districten mogen uitsluitend hoofddepothouders dit type cilinder verkopen en transporteren. Het is ook niet toegestaan dat klanten zelf hun 100 lbs. gasflessen vervoeren, dan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en onder stringente voorwaarden.Vanwege haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, heeft de EBS gemeend tot nader order de samenwerking met Karansingh op te zeggen. Het energiebedrijf roept de gemeenschap op de 20 en 28 lbs. gasflessen bij depothouders in de omgeving te betrekken en de 100 lbs. uitsluitend bij Ogane of een daartoe bevoegde hoofddepothouder in een der districten. Voor het verzorgingsgebied Paramaribo/Wanica is slechts Ogane bevoegd 100 lbs. gascilinders te verkopen en te transporteren.