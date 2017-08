De Maratecoara gesmonei is gevonden in een tijdelijke waterpoel op een eiland in het midden van de rivier, de Xingu, in Brazilië.

Maar alle nieuwe ontdekte dieren en planten zijn gevonden in gebieden die het risico van menselijke activiteit lopen, waarschuwen de auteurs. Er zijn tussen 2000 en 2015 meer dan 2.000 nieuwe soorten gevonden.Het rapport, dat woensdag in Sao Paulo is gepubliceerd, is de derde in een serie en omvat de jaren 2014 en 2015. Er zijn 216 eerder onbekende planten ontdekt, 93 vissoorten, 32 soorten amfibieën, 20 verschillende zoogdieren, 19 nieuwe reptielen en een nieuwe vogelsoort. Het Amazone-regenwoud, het grootste in de wereld, staat bekend om zijn verscheidenheid aan soorten en leefgebieden.Ricardo Mello, coördinator van het WWF Brazil Amazon-programma, zegt dat het feit dat onderzoekers nog honderden soorten konden vinden, een bewijs is dat er veel meer werk in de regio is. Maar Mello waarschuwt direct dat menselijke activiteiten zoals landbouw en houtkap een bedreiging is voor de flora en fauna van de Amazone."Alle soorten die zijn ontdekt, alle 381, zijn in gebieden waar de mensheid de Amazone vernietigt. Dit is voor ons heel belangrijk, omdat het verband houdt met het feit dat onze economische activiteiten ervoor zorgen dat soorten uitsterven nog voordat we zelfs over ze weten," zegt hij.Het rapport komt op een moment van verhitte discussie in Brazilië over het gebruik van natuurlijke reserves voor mijnbouw. Een rechtbank heeft woensdag een regeringsbesluit geschorst dat het enorme Renca-reservaat in het oosten van de Amazone zou hebben geopend voor commerciële mijnbouw.Het decreet, dat president Michel Temer ondersteunt, is door tegenstanders beschreven als "de grootste aanval op de Amazone in de afgelopen 50 jaar". De regering heeft laten weten dat zij in beroep zal gaan tegen de opschorting van de rechtbank.