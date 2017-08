Minister Ferdinand Welzijn van HI&T spreekt de 'round table' meeting in Hotel Torarica toe. (Foto: Raoul Lith)





De terugval van de economie vanaf 2015 wijt de minister aan een kettingreactie die is veroorzaakt door de daling van de wereldmarktprijzen voor aardolie en goud. Ook het efficiënt werken en het meetbaar en zichtbaar maken van verspillingen en verliezen is van belang om hogere productiviteit te bereiken, stelt hij. Het is een voorwaarde voor het makkelijker aantrekken van investeerders.Vanuit het ministerie van HI&T zijn er enkele initiatieven genomen voor het verhogen van de productiviteit. Zo zijn er voorlopige schattingen gemaakt voor de productiviteit zodat veranderingen meetbaar kunnen worden gemaakt. Ook is het ministerie in overleg met bedrijven, om op korte termijn concrete acties te identificeren en uit te voeren om de productiviteit te verhogen.Verder is ook gewerkt aan het versterken van de analytische capaciteit binnen het ministerie alsook bij stakeholders voor het meten en verhogen van productiviteit, project- identificatie en economische kosten- baten analyse. De organisatie van de round table over productiviteit behoort ook tot de ondernomen acties, vindt Welzijn.Er zijn specifieke sectoren geïdentificeerd waarbij het ministerie een studie zal laten uitvoeren hoe deze verder te kunnen ontwikkelen. Het gaat om de toerisme sector in het bijzonder het hotelwezen, de visserijsector, de toegevoegde waarde voor de mijnbouwsector en ook landbouw. “Er moet een diepte onderzoek komen. Welke zijn de concrete punten die versterkt moeten worden, zodat al die bedrijven in die waardeketen productiever kunnen produceren en te zijner tijd kunnen exporteren,” zegt Kenneth Foe A Man, coördinator van het evenement. Hij merkt op dat zo een initiatief moet plaatsvinden in een public private partnership (PPP). “Het is niet alleen dat de overheid alles moet doen, het gaat gezamenlijk. Ook de financiering.”Foe A Man geeft aan dat er al gesprekken gestart zijn met bedrijven om te bekijken hoe deze PPP tot stand te brengen. Een ruwe schatting wijst uit dat het zeker nog drie maanden duurt voor er een eerste concept plan is uitgewerkt. “Iedereen moet zich daarin kunnen terugvinden. Anders heeft het geen kans van slagen”.Verschillende stakeholders hebben deelgenomen aan de round table bijeenkomst. Er zijn presentaties geweest van NIMOS, AdeKuS en de Surinaamse Bankiersvereniging. Ook vertegenwoordigers van organisaties buiten Suriname zoals de World Bank group, UWI, CDB hebben een presentatie gehouden.Raoul Lith