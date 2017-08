Dilip Sardjoe beantwoordt vragen tijdens de discussieavond van VES. Links Danny Lachman en Errol Jaeger. (Foto: René Gompers)





Sardjoe, commissielid Errol Jaeger en Danny Lachmon, directeur van de Institite for Graduate Studies & Research (IGSR), hebben uit verschillende invalshoeken inleidingen gehouden over. Sardjoe heeft een uitgebreid verslag gedaan van het verloop van de onderhandelingen met Alcoa en de huidige status.In de tussentijd tot 2019 zal er nog gewoon stroom gekocht worden van Alcoa. Er lopen ondertussen al eigen krachten mee om de zaak over te nemen bij de overhandiging, deelt Sardjoe mee. Er komt ook een nieuwe overeenkomst. “Ik mag het nog niet zeggen maar, ik kan u zeggen dat het parlement heeft gevraagd dat de Brokopondo Overeenkomst op 31 december 2019 ophoudt wanneer de stuwdam is overgedragen. De rest van de situatie gaat over in een definitieve ‘agreement’ welke op dit moment wordt voorbereid. Het parlement heeft het nog niet, het wordt voorbereid door deskundigen.”René Gompers