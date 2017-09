Wereldwijd gedenken moslims op de 10e van de Islamitische maand Zul-Hajj het offer dat door Profeet Abraham werd gebracht. In de Heilige Quran en in de overleveringen van profeet Mohammad (vrede zij met hem) worden daarvan melding gemaakt. In Heilige Quran 37:101-110 en 22: 35-38 ligt het fundament van het offeren (qurbani) verankerd.In die verzen heeft God de plichten voorgeschreven die de offeraar in acht moet nemen, namelijk:1. het standvastig zijn in geloof;2. het offer uitsluitend in naam van God en voor God alleen verrichten;3. het regelmatig verrichten van het gebed verrichten, vasten en zijn rijkdommen geven voor de zaak van God;4. het geofferde vlees ver1delen onder de armen en behoeftigen;5. het in acht nemen van taqwa.De voorwaarden die in de overleveringen van de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) voorkomen, zijn al volgt:a) Het offeren vindt plaats na het Ied-gebed. De Heilige Profeet (vrede zijn met hem) zei: “Degene die net als ons het gebed hebben verricht en net als ons hebben geofferd, zullen de zegeningen van het offeren, krijgen. En degene die vóór het gebed hebben geofferd, voor hen is het geen offer, maar alleen vlees nuttigen”.b) Het haar en nagels mogen niet geknipt worden. De Heilige Profeet (vrede zijn met hem) zei: “Degenen die willen offeren, dienen na het waarnemen van de maan van Zul-Hajj tot en met de dag van het offerfeest hun haar en nagels niet knippen.”c) Goed doen en medelijden hebben. De Heilige Profeet (vrede zijn met hem) zei: God heeft weldaden en tonen van medelijden verplicht gesteld. Wanneer u een dier geslacht, slacht het dan op de juiste wijze en gebruik daarvoor een vlijmscherp mes zodat het dier het minst wordt gepijnigd”.d) Gezonde dieren offeren: het dier dat geofferd wordt, moet gezond en in goede conditie verkeren. Een stier, koe of kameel mag geofferd worden door 7 mensen gezamenlijk, maar een schaap of geit kan slechts door één persoon worden geofferd.e) Ouderdom van dieren: kamelen moeten ± 5 jaren oud zijn, koeien en stieren ± 2 jaar en schapen en geiten moeten ± 1 jaar oud zijn om geofferd te kunnen worden.f) Offeren namens een overleden persoon of namens armen is toegestaan. de Heilige Profeet (vrede zijn met hem) bad op een Ieddag voor het slachten van een schaap als volgt: “O Allah, accepteer dit offer namens mij, mijn familie en mijn volgelingen”.g) Intentie en wens tot offeren weegt zwaar: iemand die de wens koestert om een dier te offeren, maar daartoe vanwege geldgebrek niet in staat is, zal voor zijn goede voornemens en conform zijn intentie worden beloond.Het offerfeest wordt dit jaar op vrijdag 1 september gevierd. Moge de Almachtige Here de totale Surinaamse gemeenschap in het algemeen en de moslims in het bijzonder in staat stellen om dit glorierijke feest op de meest voortreffelijke wijze en op een zalige wijze te mogen vieren. Namens de Surinaamse Ahmadiyya Muslim Gemeenschap wordt aan de gehele Surinaamse samenleving een gezegend Ied-ul-Adha toegewenst.