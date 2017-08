Assembleelid Hans Sanjon. (Foto: Raoul Lith)





Sanjon merkt in gesprek met Starnieuws op dat Suriname voor ruim 90% bestaat uit oerwoud. De delegatie zal aangeven dat Suriname haar bossen wil behouden, maar er moet een compensatie gegeven worden. Voor ontwikkeling van het land moet er een compensatie komen omdat behoud van de oerbossen van belang is voor de wereld. Dit standpunt zal kenbaar gemaakt worden op de conferentie.Vorig jaar was een Indonesische delegatie voor een oriëntatiebezoek in Suriname. Nu wordt er in feite een tegenbezoek gebracht. Hierover is in de huishoudelijke vergadering een besluit genomen. Sanjon merkt op dat voor lange reizen business class wordt gevlogen, maar om kosten te besparen gaat de delegatie economy class vliegen.Sanjon merkt op dat de delegatie zo klein mogelijk is gehouden. Het is gebruikelijk dat per jaar een keer uitrustingskosten worden gegeven. Het gaat om US$ 2000. De daggelden zijn US$ 170, waarmee alle kosten gedekt moeten worden. "Wij nemen wat ons toekomt. De uitrustingskosten en daggelden zijn wat een Assembleelid toekomst. De conferentie wordt gehouden op 6 en 7 september. Omdat verre afstanden afgelegd worden, duurt de dienstreis van 2 tot 9 september.