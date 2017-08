Ronny Pansa overleden





BEP-voorzitter Celsius Waterberg bedankte De Nationale Assemblee voor de deelneming die is betuigd naar de familie en de partij. Hij merkte op dat Pansa ook deel heeft uitgemaakt van de leiding van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Hij was onderdirecteur op dit departement. Pansa heeft een belangrijke bijdrage geleverd binnen de BEP.Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons stond stil bij het heengaan van Pansa. Zoals gebruikelijk wordt in De Nationale Assemblee een moment van stilte in acht genomen bij het heengaan van een gewezen lid. Alle fracties condoleerden de familie en de BEP met het verlies. Minister Soewarto Moestadja sloot zich namens de regering ook hierbij aan.