Assembleelid Ingrid Karta-Bink. (Foto: Raoul Lith)





Het PL-fractielid zegt dat haar partij gesteld had om in het dienstjaar 2017 niet op reis te gaan. Het nieuwe dienstjaar van De Nationale Assemblee begint volgens Karta-Bink op 1 september. "Ik vertrek op 2 september. Dat is het nieuwe dienstjaar 2018. Wij hebben aan onze afspraak gehouden. Wij hebben de belofte gedaan in het parlement om niet deel te nemen aan de dienstreizen van 2017".Karta-Bink voert aan dat deze delegatie onder leiding van Hans Sanjon (NDP) 'economy class' reist vanaf Suriname tot naar Bali, Indonesië. Van de delegatie maakt ook Guilliano Snip (NDP) deel uit. "Andere Assembleeleden vliegen doorgaans business class. Dit is dus kostenbesparend," beklemtoont het PL-fractielid. De delegatieleden die voor het eerst op reis gaan, hebben jaarlijks recht op US$ 2000 aan uitrustingskosten. Zij krijgen US$ 170 daggeld om hun kosten te dekken. Haar fractiegenoot William Waidoe maakt deel uit van de delegatie naar China in september. Die kosten worden gedekt door China."De crisis is er nog maar ik voel mij geroepen om te gaan. Het is de Speaker van het parlement van Indonesië die ons heeft uitgenodigd". Karta-Bink stelt dat klimaatsverandering de rode draad is van de conferentie. Voor Suriname is dit onderwerp belangrijk, aangezien de ontwikkelde landen willen dat het oerwoud behouden moet blijven. Suriname moet volgens Karta-Bink gecompenseerd worden.