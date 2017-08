Moslims over de hele wereld vieren het Ied Ul Adha of 'Offerfeest' op vrijdag 1 september. Dit feest valt op de 10e dag van de laatste maand van de moslimkalender, de ‘Zul-Hadj’. Deze dag kondigt het einde van de Hadj of de bedevaart naar Mekka aan. In de Islam zijn er vijf zuilen, en de Hadj is de vijfde zuil: als je gezond bent en genoeg geld hebt om naar Mekka te gaan, dan moet je dat minstens één keer in je leven doen.Bij het offerfeest staat centraal de bereidheid van de profeet Ibrahim (Abraham) om op Allah’s bevel zijn dierbaarste bezit, namelijk zijn zoon Ismaël, aan Allah te offeren. Toen Ibrahim het mes op de keel van zijn zoon had gelegd, droeg Allah hem op om in plaats van zijn zoon een schaap te offeren.Het offerfeest is als herdenking hieraan dat Ibrahim het gebod al had vervuld door zijn standvastig vertrouwen op Allah en de bereidwilligheid om Zijn opdracht te vervullen.De achterliggende gedachte van het offerfeest is de centrale rol van begrippen als onder meer: dankbaarheid, denken aan je naasten, saamhorigheid, broederschap en liefde, onderwerping aan God, beproeving van standvastigheid in de Almachtige. In onze multi-etnische en multi-culturele samenleving zijn deze begrippen van zeer grote waarde voor ons allen, ongeacht onze politieke of religieuze achtergrond.We maken nu moeilijke tijden mee van diepe sociaal - economische crisis in ons land. De crisis heeft meer te maken met een bewuste strijd van ‘leven met gelijkheid voor allen’. Leven met gelijkheid voor allen is mogelijk als we onze egoïstische verlangens - die de oorzaak zijn van tweedracht en vijandschap onder de mensen - opofferen.In alle donkere perioden van de menselijke geschiedenis hebben mensen God gezocht om hun hoofd te kunnen bieden aan onmacht en wantoestanden. Ieder geloof en iedere traditie spreekt de mensen moed in om hun aandacht te richten op de Almachtige.Ook in deze moderne tijd bestaat de behoefte aan innerlijke ontwikkeling om weer waarden te kunnen vormen, aan een samenleving met rechtvaardigheid waarin alle leden, zelfs de zwakste en kwetsbaarste, met alle respect worden behandeld, in overeenstemming met de wil van God.Laat het offerfeest ons inspireren om het voorbeeld van profeet Ibrahim en zijn zoon te volgen in een standvastig vertrouwen op God en de bereidwilligheid om Zijn opdracht te vervullen.De VHP wenst de gehele natie een gezegende Ied Ul Adha toe.Moge Allah goede daden accepteren van ons en van u.