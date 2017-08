Bij de dankdienst van de SLM is samenwerken benadrukt. Diverse besluiten zullen moeten worden genomen in de nabije toekomst. (Foto's: René Gompers)





De ‘bigi yari’ is niet uitbundig gevierd. Een rij van sprekers heeft het vertrouwen uitgesproken dat de ‘trusted wings’ nog lang zullen vliegen. Immers, de SLM is een van de oudste luchtvaartmaatschappijen in de regio wordt er een paar keer opgemerkt. Het is door de kracht van God dat het bedrijf, begonnen in 1953 door Rudi Kappel en Herman van Eyck, zoveel problemen intern en extern heeft kunnen doorstaan wordt er vaker aangehaald. Een dankdienst onder leiding van dominee Michael Persaud is onderdeel geweest van de viering.“De SLM staat voor grote uitdagingen op het ogenblik,” deelt SLM-directeur Robbi Lachmising mee. “De SLM organisatie is op een bepaalde hoogte stil blijven staan maar daar werken we nu al aan, aan de communicatie die beter moet.” De SLM moet haar regionale vloot op zeer korte termijn vernieuwen. “Het lease contract van de 737-300 loopt in november af. We willen een 737-700 aanschaffen, we zijn aardig ver gevorderd, de komende weken wordt het besluit genomen.” Op de Mid-Atlantische route heeft de SLM ook vleugels te kort. Of het nieuwe vliegtuig een Boeing 777 of een Dreamliner wordt moet nog bepaald worden, deelt Lachmising mee.SLM wil nog meer vluchtroutes aanbieden. De samenwerking met TUI fly ziet er goed uit, er wordt drie keer per week naar Spanje gevlogen, vliegen naar Orlando USA zal minder worden, op programma staan voor volgend jaar vluchten vanuit Zweden naar Barbados. In de regio worden de vleugels uitgebreid naar Cuba, het Dominicaans Republiek en nu Insel Air is uitgevallen, naar de Antillen. Anthony Del Prado, vicevoorzitter van de Vereniging Surinaamse Verkeersvliegers, benadrukt dat de SLM veel meer heeft aan bilaterale overeenkomsten dan een ‘open sky’ beleid. “Bij de ‘open sky’ komen de buitenlandse bedrijven hier gewoon hun ding doen, ze hebben ons niet nodig. Maar als er een vliegovereenkomst is tussen twee landen is het dat de SLM zelf haar dingen dingen doet, dan heeft men ons nodig,” legt hij uit.Del Prado heeft een beroep op minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme gedaan om er om toe te zien dat vliegovereenkomsten de SLM ten goede komen. Welzijn antwoord dat de overheid al bezig is. Drie weken geleden is er een samenwerkingsovereenkomst met Nicaragua getekend. Voor de SLM is er veel potentie en de regering bekijkt de mogelijkheden, deelt de minister mee. Lachmising voegt toe dat toerisme ook op een hoger niveau moet komen. Een vaste toeristenstroom is een van de manieren waarop luchtvaartbedrijven geld verdienen. “Laat die kankantrie staan. Laat de toerist 5 euro betalen voor een foto met die boom. Desnoods ga ik zelf in een pangi staan vertellen over die boom en dansen als het moet. Maar er komt zeker geld in het laadje,” illustreert Lachmising lachend.René Gompers