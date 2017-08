De badplaats Paratjima te Powakka is gesloten door de districtscommissaris van Para. (Foto: Burger Informatie Centrum Para)





Bezoekers aan recreatieoorden in Para negeren vaak instructies van life- en security guards. Sommigen vechten zelfs met ordehandhavers. Waarschuwingsborden om niet te zwemmen in de Coropina-, Sabakoekreek en andere kreekjes langs de wegen, worden genegeerd. Bezoekers kiezen ook ervoor om 'niet goedgekeurde oorden' te bezoeken, met alle gevolgen van dien, zoals de beroving afgelopen maandag, van dertien personen op een privé oord, dat geen toestemming heeft van het commissariaat om operationeel te zijn, meldt het Burger Informatie Centrum.De politie van de verschillende ressorten in Para moet vaker uitrukken naar recreatieoorden om bezoekers aan te spreken of weg te sturen. Er wordt veel alcohol gebruikt op de drukbezochte recreatieoorden in Para. Het is duidelijk zichtbaar hoe vooral mannen in dronkenschap verkeren en de een na de andere vechtpartij aangaan met anderen. Ook op plaatsen waar het verboden is, wordt er ongestoord gezwommen.Recreanten die zich bevinden op badplaatsen waar het verboden is om te zwemmen, zullen door de bestuursdienst en politie worden ontruimd. Eerder heeft dit zich al voorgedaan bij de badplaats Paratjima te Powakka, waar duidelijk staat aangegeven dat men het water niet mocht betreden. Recreanten hebben zich toen verzet om de plaats te verlaten, hoewel hun eigen leven op het spel zat.De veiligheidsdiensten blijven alert en voeren verhoogde controles uit op alle vakantieoorden. Samen met houders van de oorden wordt er steeds aan ordening gewerkt. Er wordt ook op toegezien, dat de huisregels van de oorden nageleefd worden.