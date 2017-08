Carla Bakboord van de stichting Double Positive overhandigt een petitie aan minister Soewarto Moestadja. (Foto: NII)





Moestadja zei dit bij het ontvangst nemen van een petitie die vandaag aangeboden werd door Carla Bakboord van de stichting Double Positive. De stichting -die opkomt voor de belangen van mensen die leven met hiv- vindt dat seropositieve personen geen optimale toegang krijgen tot de arbeidsmarkt omdat ze worden gestigmatiseerd en gediscrimineerd.Seropositieve personen komen volgens Bakboord niet in aanmerking voor vacatures als hun status bekend is bij de werkgever. In de petitie worden de bezwaren kenbaar gemaakt dat bij de sollicitatieprocedure een hiv-test verplicht wordt gesteld. Als uit de test blijkt dat mensen hiv zijn, worden ze volgens de petitie op slinkse wijze afgewezen. De stigma en discriminatie zijn onrechtvaardig en doen zijn een inbreuk op de kwaliteit van hun leven. Geëist wordt dat het grondrecht op arbeid wordt gerespecteerd.De minister beschouwt de petitie van de stichting als een ondersteuning voor zijn beleid voor gelijke behandeling van alle personen die op de arbeidsmarkt terechtkomen. Bij de vertaling van dit beleid naar een wetsproduct toe, zal discriminatie geminimaliseerd worden. In het beleid van het ministerie mag er op de arbeidsmarkt en op de werkvloer geen onderscheid gemaakt worden tussen: ras, sekse, religie, huidskleur, etnische afkomst, sociale oorsprong, politieke overtuiging, zwangerschap, burgerlijke staat en hiv-status. Het ministerie zal nu overgaan tot vaststelling van regels hieromtrent, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).