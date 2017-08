De nieuwe Venezolaanse vergadering heeft unaniem ingestemd om oppositieleiders aan te klagen voor verraad. (Foto: EPA)





Washington heeft vorige week de maatregelen goedgekeurd in reactie op wat hij noemde de 'dictatuur' van president Nicolás Maduro. President Maduro heeft de VS ervan beschuldigd de economie van Venezuela te verlammen te midden van een aanhoudende economische crisis.De Amerikaanse president Donald Trump heeft op 25 augustus een uitvoerend bevel getekend om de handel in de schuldpapieren van Venezuela te verbieden of de verkoop van obligaties van zijn staatsoliebedrijf. De redenen voor de sancties waren onder meer “ernstige overtredingen van mensenrechten” en de oprichting van het “onrechtmatig” constituerende congres. De VS beschuldigt het nieuw congres van het omzeilen van het democratisch verkozen parlement.Het constituerende congres, dat president Maduro bijeen heeft geroepen, bestaat uit aanhangers van de overheid. Internationale leiders hebben het congres veroordeeld als ongrondwettelijk.Leden van de vergadering hebben dinsdag een besluit goedgekeurd waarin wordt opgeroepen tot onderzoek van "verraders" die de economische sancties ondersteunen. Tijdens de drie uur lange sessie hebben ze om de beurt in steeds meer kleurrijke taal degenen die kritiek leveren op de regering veroordeeld.Onder degenen die ze hebben aangevallen waren niet alleen leden van de oppositiepartijen, maar ook voormalige aanhangers van de socialistische regering. Ze zouden naar verluidt "betrokken zijn bij de bevordering van deze onrechtmatige acties tegen de belangen van het Venezolaans volk."De ontslagen hoofdofficier Luisa Ortega, die de afgelopen maanden een van de meest besproken critici van de regering is geworden, kwam er in allerlei bewoordingen in voor. Constituent congreslid Iris Varela noemde Ortega "uitschot". Zij zei ook dat Ortega "als een worm kruipt" en "haar vaderland heeft verkocht voor een paar dollars dat ze van dit land stal".Ortega werd eerder tijdens de eerste zitting door de constituerende vergadering ontslagen en vervangen door een trouwe overheidsaanhanger, Tarek William Saab. De in ongenade gevallen Ortega is sindsdien gereisd naar een aantal Latijns-Amerikaanse landen waar ze de vermeende overheidscorruptie in Venezuela heeft veroordeeld.De voorzitter van het door de oppositie geleid parlement, Julio Borges, is uitgeroepen tot "één van de echte vijanden van Venezuela" om de Amerikaanse bank Goldman Sachs te vragen om te stoppen met het kopen van Venezolaanse obligaties. Borges reageerde door te zeggen dat het tijd was dat de overheid stopt met het beschuldigen van anderen voor Venezuela’s economische en politieke crisis. 'De enige verantwoordelijke is Maduro en het is tijd dat hij in de spiegel kijkt en accepteert dat hij Venezuela heeft verwoest', vertelde hij aan verslaggevers.