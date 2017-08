Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme. (Foto's: René Gompers)





De maatregel voor het belastingvrij invoeren van ICT-producten is zes jaar geleden genomen door regering-Bouterse 1 om onder andere computers en smartphones toegankelijk te maken voor het volk. De maatregel is vanaf 1 augustus stopgezet omdat er misbruik zou zijn gemaakt volgens minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Onder het mom van computers werden bijvoorbeeld grote televisietoestellen geïmporteerd. ‘Smart’ televisies vallen ook onder ICT-producten omdat ze een een eigen besturingssysteem hebben, internet ready zijn en het vermogen hebben tot interactie met andere ICT-producten. Sommige tablets en computers kunnen ook gewoon televisiesignalen ontvangen.De evaluatie is in volle gang, deelt minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme mee aan Starnieuws. “We zijn in overleg met de ICT organisatie,” zegt hij. “Het is duidelijk dat er misbruik is gemaakt. Het moment is gekomen om misbruik te stoppen, om te evalueren, om na te gaan hoe je verdere verlies van ‘s lands inkomsten vanwege deze methode kan voorkomen.” Boomsma hoopt dat de invoerrechten op nul blijven. “Bij mijn weten is het de enige, concrete, een echte harde stimuleringsmaatregel geweest de afgelopen jaren. Het slaat nergens op omdat nu te stoppen, juist wanneer je de sector wil ontwikkelen.” Het is niet alleen de aanschaf van ICT-producten maar ook reparaties die duurder zullen worden merkt Boomsma op.Over online betalen is Welzijn kort. “De overheid faciliteert, initiatieven moedigen wij aan. Ze moeten wel komen vanuit het bedrijfsleven. Online payment, daar zou de financiële sector wel heil in moeten zien. De behoefte is er wel in de samenleving.” Boomsma merkt op dat de Centrale Bank van Suriname het initiatief moet ondersteunen. “Een gewone bank zou ook het initiatief kunnen nemen. It's just a matter of guts, iemand moet het gewoon doen. Wij zeuren er al jaren over. We hopen dat de politiek ook een beetje druk uitoefent want dit moet gewoon komen. Het gebeurt al in de rest van de wereld.”Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme komt binnenkort met een app waarbij consumenten prijzen van producten in verschillende winkels kunnen vergelijken. “Hoeveel mooier en veiliger zou het niet zijn als je gewoon direct kan kopen en de inkopen gewoon thuis geleverd worden,” merkt Boomsma op. “We hebben al zo vaak bewezen dat we zelf programma's kunnen bouwen die het leven makkelijker kunnen maken. We hebben nu echt de politieke support nodig om door te breken. Wij kunnen maar tot zover gaan.”René Gompers