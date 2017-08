Een bus baant zich een weg door een zwaar ondergelopen straat in Mumbai, India. (Foto's: Reuters)





Slechte zicht heeft ook luchthavenautoriteiten gedwongen om dinsdag sommige vluchten om te leiden, terwijl de meeste waren vertraagd. Duizenden burgers, van wie sommigen hun ondergelopen voertuigen achterlieten, zijn door middelhoog water gelopen om hun huizen te bereiken. Sommige delen van de stad hebben bijna 30 cm regen gehad. Kinderen zijn vroeg van school naar huis gestuurd.Weerdeskundigen voorspellen zware regen in de komende 24 uur. Ze hebben de mensen aangemoedigd om binnen te blijven. Een hoogwater stand te midden van de stortvloed heeft geleid tot een stijging van maximaal 12,5 cm in sommige delen van de stad.Het Nationale Rampenbeheersingsorgaan heeft een reddingsactie met de politie gelanceerd om mensen uit laaggelegen gebieden te evacueren, maar de activiteiten werden bemoeilijkt door de voortdurende regen. "De zware regen, overstromingen, vertragen ons reddingswerk. Zelfs wij zijn gestrand, " zei Amitesh Kumar, commissaris van de politie.Regenwater heeft het King Edward Memorial Hospital in het centrum van Mumbai, overspoeld waardoor artsen gedwongen waren de kinderzaal te ontruimen. "We maken ons zorgen om infecties ... het regenwater brengt afval binnen, die nu in de noodafdeling komt," zei Ashutosh Desai, een dokter in het ziekenhuis met 1.800 bedden.Hoewel Mumbai probeert zich op te bouwen tot een wereldwijde financiële hub, kunnen delen ervan moeilijk omgaan met de jaarlijkse moessonregen. In 2005 hebben overstromingen meer dan 500 mensen in de stad gedood. De meeste doden vielen in de sloppenwijken, waar meer dan de helft van de bevolking van Mumbai woont.Onverminderde bouw op vloedvlaktes en kustgebieden, evenals door plastic verstopte stormwaterafvoer en waterwegen, hebben de stad kwetsbaarder gemaakt voor stormen. Laagliggende delen van de stad met een bevolking van meer dan 20 miljoen mensen hebben bijna jaarlijks te maken met overstromingen, maar grote overstromingen van deze omvang zijn in de afgelopen jaren niet gezien.Alle scholen en hoge scholen in de stad blijven vandaag gesloten. De overstromingen hebben geleid tot stroomuitval in sommige delen van de stad. Er is gewaarschuwd voor meer uitval als de waterstanden blijven stijgen.Meer dan 16 miljoen mensen in een strook van Zuid-Azië zijn getroffen door de seizoenregens. Bangladesh en Nepal zijn zwaar geraakt en zijn ongeveer 500 mensen daar omgekomen. De International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) heeft de overstromingen in Zuid-Azië, één van de slechtste regionale humanitaire crises in jaren genoemd.