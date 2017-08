Veel straten in Houston, Texas, zijn overstroomd. (Foto: Getty Images)





Ondanks de overstromingen en enorm menselijk leed, vinden er plunderingen plaats sinds de overstromingen afgelopen weekend. De avondklok blijft gehandhaafd zolang de situatie niet is genormaliseerd, heeft de burgemeester van Houston, Sylvester Turner, meegedeeld.Huizen van duizenden mensen zijn vernietigd of onbewoonbaar. Meer dan 10.000 mensen worden opgevangen in opvangcentra. Er is behoefte aan meer omdat duizenden nog hulp nodig hebben.Orkaan Harvey heeft aan minstens vijftien personen het leven gekost. Er worden nog meer mensen vermist. President Donald Trump heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de Staat Texas die zwaar getroffen is door de orkaan. Hij merkte op dat Texas alles aankan. Hij sprak de mensen moed in en heeft de nodige hulp toegezegd.