De Anticorruptie staat sinds 19 november 2015 op de agenda.





Deze wet is bedoeld om de preventie en bestrijding van corruptie beter ter hand te kunnen nemen. Het gaat om de wijziging van het Wetboek van Strafrecht. Corruptie grijpt in verdergaande mate en op structurele wijze in in haast alle delen van de samenleving. De groeiende corruptie die zich heeft ingeworteld in de samenleving werkt remmend op de nationale ontwikkeling, staat in de memorie van toelichting. Het Wetboek van Strafrecht zal worden gewijzigd om de aanpak van corruptie effectief ter hand te kunnen nemen.Tijdens de behandeling hebben enkele leden van de oppositie aangegeven dat de Anticorruptiewet niet voldoende is om corruptie preventief te kunnen bestrijden. De wet zou in overeenstemming moeten worden gebracht met internationale verdragen tegen corruptie.In de commissie van rapporteurs hebben zitting: André Misiekaba (NDP/voorzitter), Asiskumar Gajadien (VHP), Celsius Waterberg (BEP), Gregory Rusland (NPS), Carl Breeveld (DOE), Ronnie Brunswijk (ABOP) en Amzad Abdoel (NDP).