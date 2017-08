Een vader heeft zijn 3-jarige zoon Shantat D. zodanig mishandeld waardoor hij bewusteloos raakte. Een familielid heeft de peuter naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht. De SEH heeft de politie van Santodorp ingeschakeld.De grootmoeder verklaarde tegenover de politie dat de jongen bewusteloos is geraakt, nadat hij door zijn vader is mishandeld. Ze verklaarde verder dat de vader opzoek was naar zijn bewijs van goed gedrag. Omdat hij deze niet kon vinden, vermoedde hij dat het kind hier meer van moest afweten.De vader vroeg zijn zoon waar deze het document heeft gezet. Het kind kon hierop geen antwoord geven, waardoor de vader boos werd. De vader tilde Shantat op en smeet hem met kracht op de vloer. Het jongetje raakte bewusteloos. De man koos na zijn daad het hazenpad.Shantat is ter verpleging opgenomen op de afdeling Intensive Care van het Ziekenhuis. Hij is onder behandeling van de neurochirurg en de kinderarts. Aan de aanhouding van de vader wordt gewerkt, meldt de politie Public Relations.