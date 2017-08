NPS-fractieleider Gregory Rusland





De NPS had zich op het standpunt gesteld om geen deel te nemen aan dienstreizen, aangezien het land in een crisis verkeert. "Ondanks het feit dat China de volledige kosten dekt, twijfelde ik nog. De Chinese ambassadeur deed een beroep op mij om in te gaan op de uitnodiging. De NPS heeft altijd een goede relatie onderhouden met China," zegt Rusland.De parlementaire delegatie staat onder leiding van NDP-fractieleider André Misiekaba. De Nationale Assemblee is uitgenodigd door het Nationaal Volkscongres van China. Verder maken deel uit van de delegatie: Chan Santokhi (VHP), William Waidoe (PL), Graces Watamaleo, Stephen Tsang en Remy Tarnadi van de NDP.