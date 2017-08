Het is de vraag hoe lang de zeegans het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied nog zal kiezen om er te overwinteren.





Hij wijst erop dat de verantwoordelijkheid voor het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied is verspreid over drie ministeries, LVV (visserij), Ruimtelijke ordening Bos- en Grondbeheer (RGB/Landsbosbeheer) en Handel en Industrie (regelgeving). Ofschoon in het Bigi Pan verscheidene commerciële activiteiten mogen worden ontwikkeld en uitgevoerd, moeten deze wel zodanig geschieden dat de productiviteit en de hulpbronnen van het gebied in stand blijven en de opbrengst gegarandeerd blijft.En precies daar gaat het mis. Onder het mom van hobbyisten en dagjes mensen worden ondermaatse vissen en garnalen gestroopt. In de verschillende uitlopers van het Bigi Pan gebied zijn de stokjes te zien waaraan de fuiken en netten met de kleinste mazen worden bevestigd. Schoenen en lege softflessen op stokken markeren de plaats. Volgens de regelgeving mag er worden gevist voor eigen consumptie, maar is het verboden benedenmaatse vissen en garnalen te vangen. Zo mag een trapoen niet minder dan 35 cm zijn voor consumptie, maar de realiteit leert dat massa kleine trapoenen terecht komen in de keukens om er ‘tahoe’ van te maken. Het vlees van de vis wordt uit het vel geschrapt, waardoor er puur vis overblijft. Deze ‘tahoe’ is populair voor de trapoenballetjes die ervan worden gemaakt.Algoe zegt dat de regels voor eigen consumptie moeten worden afgebakend. Het blijkt dat ‘eigen consumptie’ eindigt in ijsboxen en vriezers vol vis. Het Bigi Pan is de grootste lagune in het gebied waar vissen, garnalen en vogels komen om er te broeden en te groeien. De rode ibissen komen er bij duizenden, maar de jacht op deze vogels die beschermd zijn, gaat onverkort door. Ook de trekvogels kiezen het Bigi Pan als tussenstop. Zo ook de zeegans, die menigeen alleen in dierentuinen heeft gezien. In groten getale komen de zeeganzen hun dans in de lagune opvoeren en zoeken er hun voedsel.Minister Algoe zegt dat het Bigi Pan een gedeelde zorgpunt is. Hij wijst erop dat er ook zware controle moet komen in haast alle rivieren. Er zijn volgens hem dorpen die voor hun eigen voorziening niet eens meer aan vis in de rivieren komen. Overbevissing en stroperij maken dat de voedselvoorziening van veel mensen die vooral in het binnenland afhankelijk zijn van de visvangst, in de gevarenzone is beland. De bewindsman zegt dat hij met zijn collega ministers van RGB en HI, bezig is een plan uit te werken om de uitholling van het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied uit te werken. Op korte termijn verwacht hij samen een aantal maatregelen daartegen te treffen.