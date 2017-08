Nederland maakt reeds op 80 locaties in 30 landen gebruik van een externe dienstverlener, meldt de Nederlandse ambassade in een persbericht. In maart 2017 heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken besloten ook in Suriname gebruik te maken van een externe dienstverlener. De samenwerking met VFS Global is tot stand gekomen via een aanbesteding. Het gaat specifiek om aanvragen voor Schengenvisa kort verblijf (voor Nederland en overige Schengenlanden, behalve Frankrijk).Door de inzet van een externe dienstverlener in Suriname kan, gelet op de toename in de aantallen Schengenvisumaanvragen, ook hier een efficiënte en klantgerichte dienstverlening worden gewaarborgd. Zo kunnen visumaanvragers straks -uitsluitend op afspraak- niet alleen van maandag tot en met vrijdag terecht bij VFS (openingstijden 8:30 tot 15:00 uur), maar ook op zaterdag (openingstijden 8:30 tot 12:00 uur). Het kantoor van VFS Global is gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 14, Paramaribo.Vanaf nu dient men online een afspraak te maken bij VSF Global om het visumaanvraagdossier in te dienen. Vervolgens controleert VFS Global het dossier op volledigheid en neemt de visumleges en servicekosten in ontvangst. Daarna worden de aanvragen binnen 15 dagen verder afgehandeld bij het beslissingsbevoegde instantie te Den Haag, onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Visumaanvragers kunnen ten slotte hun reisdocument en het besluit op de visumaanvraag weer ophalen bij het kantoor van VFS Global aan de Prins Hendrikstraat 14.De prijzen van de visumproducten veranderen niet (Schengenvisum kort verblijf €60, kinderen 6 t/m 11 jaar €35, kinderen 0 t/m 5 jaar gratis)). Wel zal VFS naast de reguliere consulaire leges €25 servicekosten in rekening brengen. Op de website van de Nederlandse ambassade in Suriname is meer informatie te vinden over visumaanvraagprocedures.