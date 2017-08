De beslissing komt voor een top van de BRICS-landen die zondag in China begint. De verwachting is dat de Indiase premier Narendra Modi de bijeenkomst zal bijwonen. De BRICS is een groepering waarin ook Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika zitten.Indiase en Chinese troepen zijn in botsing met elkaar gekomen op het Doklam plateau, dichtbij de grenzen van India, zijn bondgenoot Bhutan en China. Het is de meest serieuze en langdurige patstelling in decennia langs hun betwiste Himalaya grens.Het Indiase ministerie zegt dat de twee partijen na diplomatieke gesprekken hebben ingestemd om de crisis te voorkomen. "In de afgelopen weken hebben India en China diplomatieke communicatie gehad over het incident in Doklam," staat in de verklaring van het ministerie. “Op deze basis hiervan is er sprake van een snelle terugtrekking van grenspersoneel op de geschil locatie van Doklam. De terugtrekking is al gaande." Over de voorwaarden van de terugtrekking uit het gebied is geen gedetailleerde informatie gegeven. Er werd gevreesd voor een groter conflict tussen de Aziatische reuzen die in 1962 een korte grensoorlog hebben uitgevochten.China zegt dat Indiase troepen zich hebben teruggetrokken uit het afgelegen gebied in de oostelijke Himalaya. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Hua Chunying, heeft gezegd dat Chinese troepen zullen blijven patrouilleren in de Doklam-regio. "China zal de soevereiniteitsrechten blijven uitoefenen om territoriale soevereiniteit te beschermen in overeenstemming met de regels van de historische grens," stelt ze. Het Chinese ministerie van Defensie zei dat troepen op een waarschuwingsniveau zouden blijven."Wij herinneren de Indiase kant om lering te trekken uit dit incident, om de historische grens en de basisbeginselen van het internationale recht te respecteren, China halverwege tegemoet te komen en om gezamenlijk de vrede en rust van het grensgebied te beschermen," zei woordvoerder Wu Qian in een verklaring. "De wereld is niet vreedzaam, en vrede moet worden gewaarborgd. Het Chinees leger heeft het vertrouwen en het vermogen om de soevereiniteit, veiligheid en ontwikkeling van het land te beschermen," voegde Wu eraan toe.Het probleem begon in juni toen India troepen dirigeerde naar het gebied om China te stoppen een weg bouwen in het Doklam gebied. Het afgelegen, onbewoond gebied wordt geëist door zowel China als Bhutan. India zei dat het zijn troepen stuurde omdat de Chinese militaire activiteit de veiligheid van zijn eigen noordoostelijke regio bedreigde.Maar China heeft gezegd dat India geen rol speelt in het gebied en heeft erop aangedrongen zich terug te trekken of escalatie tegemoet te zien. Chinese staatsmedia had India gewaarschuwd van een lot dat erger was dan het verlies in de oorlog in 1962.India en China zijn niet in staat geweest om hun geschil over de 3.500 km lange grens op te lossen. Beide partijen claimen grote delen ervan als hun grondgebied.