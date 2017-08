De Narcotica Brigade heeft vrijdag een hoeveelheid drugs verbrand in Commewijne. (Foto: KPS)





Ruim 69.890 gram cocaïne, 11.699 milliliter vloeibaar cocaïne, 29.659 gram marihuana, 3.988 gram hasj, ½ gram heroïne, 1.659 gram metam vitamine (sintetisch drugs) en 155 stuks XTC tabletten zijn vrijdag vernietigd door de Narcotica Brigade.De politie Public Relations deelt mee dat de verbranding plaatsgevonden heeft op een privé terrein in het district Commewijne. De verbranding vond onder leiding van een officier van justitie plaats.De drugs zijn op de Johan Adolf Pengel luchthaven te Zanderij, diverse ressorten in Paramaribo, Wanica en op andere locaties in Suriname in beslag genomen.