De NPS hield een feestelijke bijeenkomst te Ephraimszegen. Er zijn twee onderafdelingen in het leven geroepen.





De installatie door partijvoorzitter Gregory Rusland vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst die is georganiseerd door de NPS afdeling Paramaribo. Rusland zei dat de groene partij staat voor redding en hoop vanwege haar mogelijkheden om ontwikkeling en groei te brengen voor de samenleving. De puinhoop die de huidige regeerders op financieel-economisch én sociaal-maatschappelijk gebied hebben gecreëerd, kan alleen met kundig leiderschap worden opgeruimd.De NPS is volgens Rusland in staat het tij te keren en wordt om die reden gemist in het machtscentrum. De NPS afdeling Paramaribo houdt al enige tijd bijeenkomsten met als doel personen in de gebieden en omgeving te informeren over de stand van zaken in het land en de politieke standpunten van de NPS. Ook worden de lijnen van de te nemen acties van de partij uitgezet.Tijdens de bijeenkomst hebben sprekers de aanwezigen gewezen op enkele belangrijke issues die betrekking hebben op de toekomst van land en volk. Leden en sympathisanten zijn aangespoord om het werk van de NPS krachtig te ondersteunen zodat er een positief resultaat kan worden behaald bij de verkiezingen van uiterlijk mei 2020.