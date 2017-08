De voetganger Dilipkoemar Ramjattan (64) heeft het leven gelaten in het ziekenhuis, na een aanrijding. De man werd woensdag aan de Henry Fernandesweg aangereden door een personenauto. De politie van Kwatta trof het slachtoffer in bewusteloze toestand aan op het wegdek. Hij is de 48e verkeersdode geworden voor dit jaar.Het slachtoffer is naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd. Ramjattan werd ter verpleging op de afdeling Intensive Care opgenomen, waar hij vrijdag het leven liet. Het ontzielde lichaam is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.Het onderzoek wees uit dat de autobestuurder over Henry Fernandesweg reed, richting de Kwattaweg. Door vermoedelijk de slechte verlichting heeft hij de voetganger niet gezien. Ramjattan werd geschept door de auto.Het rijbewijs van de autobestuurder die niet onder invloed van alcohol verkeerde, is hangende het onderzoek ingevorderd. Na te zijn verhoord is hij heengezonden. Het dossier zal voor verdere afdoening worden opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Het onderzoek is overgedragen aan de Verkeersunit van regio Midden, meldt de politie Public Relations.