"Vorig jaar was er een zeilboot naar binnen gevaren vanuit het Caribisch Gebied. Er was meer dan een vermoeden dat er illegaal drugs aan boord was. Na onderzoek hadden we twee tot drie kilo drugs gevonden," zegt Roosenhoff. Hij geeft aan dat er volgens inlichtingenbronnen meer drugs aan boord was. "De Surinaamse autoriteiten hadden echter de expertise niet om het schip verder te onderzoeken. Met de hulp van de Franse collega's is 519 kilo cocaïne aangetroffen in de tank van de boot," legt Roosenhoff het belang van de training uit.De politiecommissaris zegt dat om te voorkomen dat boten aan de aandacht van de politie ontsnappen er toen gevraagd is aan de Fransen of zij in staat waren om te helpen met de training. Roosenhoff geeft aan dat de zeilboot die is aangehouden, wordt ingezet als trainingsobject. Volgens hem komt het nog vaker voor dat er drugs middels pleziervaartuigen worden gesmokkeld vanuit Zuid-Amerika richting Afrika of Europa. "Suriname is maar een tussenstation"."Het doel van deze training is het vergroten van de samenwerking tussen Frankrijk en Suriname. We moeten de ervaring, kennis en knowhow uitwisselen met elkaar. Ook de bevoegdheden samen delen met wederzijdse hulp," zegt Franck Peltier, één van de trainers van het Franse Interdepartementale Anti-Drugs Trainingscentrum (CIFAD). Zijn collega Leo Trouillet zegt dat Frankrijk als enig Europees land aanwezig is in Zuid-Amerika en het Caribisch Gebied samen met de Nederlandse marine en hebben veel ervaring wat betreft anti-narcotica. De CIFAD is een interministeriële trainingsorganisatie en heeft als doel operationele trainingen te verzorgen in de drugsbestrijding. "De laatste tijd zijn er grote drugsvangsten geweest in Suriname en we willen graag weten hoe dat in zijn werk is gegaan," zeggen de trainers.Raoul Lith