Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.





Hoefdraad merkt op dat het ook voorkomt dat het geld dat wordt overgemaakt naar instellingen soms voor andere zaken worden gebruikt. Dit terwijl het geld is overgemaakt voor salarissen. Om de voorkomen dat mensen hun geld niet op tijd krijgen, wil de minister hier verandering in brengen.Net als voor ambtenaren kan het geld ook overgemaakt worden voor de mensen die werkzaam zijn bij instellingen die afhankelijk zijn van subsidie. Hoefdraad zegt dat de instellingen via een schrijven op de hoogte gesteld zullen worden, zodra deze kwestie is gefinaliseerd. Het ministerie van Financiën zal op deze manier kunnen garanderen dat de mensen dan op tijd over hun geld kunnen beschikken.