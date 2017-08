Spullen die de politie van Zanderij in beslag heeft genomen tijdens drie invallen.

(Foto collage: KPS)





Op dezelfde locaties zijn er jachtpatronen aangetroffen en huishoudelijke spullen waarvan de herkomst niet kan worden verklaard. Benadeelden van diefstal of inbraak die hun spullen kunnen herkennen mogen zich begeven naar de politie van het ressort Zanderij met medeneming van de nodige bescheiden, meldt de afdeling Public Relations.Kort na de invallen en de aanhoudingen kreeg de politie een melding van een bedreiging binnen. Onderzoek wees uit dat het ging om een vader van een politieman die bedreigd is geworden door een groep jongemannen die tijdens de politieacties heel provocerend bezig was.De jongemannen droegen de vader op zijn zoon aan te manen hen met rust te laten. Zou dit niet zou gebeuren zouden vader en zoon binnen twee weken worden uitgeschakeld. De 38-jarige Cedric die vermoedelijk de uitlatingen moet hebben gedaan is aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is ook hij ingesloten.