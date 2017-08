President Desi Bouterse tijdens de tussenstop in Venezuela. Hij werd ontvangen door de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jorge Arreaza. (Foto's: Twitter)





De president en de Venezolaanse minister hebben een bespreking gehad over de bilaterale samenwerking. De ontmoeting vond plaats op de internationale luchthaven Simón Bolívar, in Maiquetía. "We hebben een goede werkvergadering over onze bilaterale samenwerking gehad. President Bouterse gaf zijn steun aan de mensen en de regering van Venezuela," meldt de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken.In de delegatie van de president reist ook mee minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. De president heeft een toestel van Fly All Ways gecharterd voor zijn reis naar Cuba. Hij zal daar een algehele medische controle ondergaan en koppelt ook een week vakantie ertegenaan. Zijn familie is ook met hem meegereisd.